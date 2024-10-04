Elecom анонсировала кабели USB4 2.0 — скорость до 80 Гбит/с плюс до 240 Вт питания Неко...

Elecom анонсировала кабели USB4 2.0 — скорость до 80 Гбит/с плюс до 240 Вт питанияНекоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF), поддерживающая развитие и внедрение технологии USB, в декабре этого года формально запустит новый стандарт USB4 версии 2.
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