Elecom анонсировала кабели USB4 2.0 — скорость до 80 Гбит/с плюс до 240 Вт питания Неко...

Elecom анонсировала кабели USB4 2.0 — скорость до 80 Гбит/с плюс до 240 Вт питанияНекоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF), поддерживающая развитие и внедрение технологии USB, в декабре этого года формально запустит новый стандарт USB4 версии 2.