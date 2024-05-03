Заявки на участие в фестивале «Дорога на Ялту» поступили более чем из 50 стран

Музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» зародился в Крыму и стал событием мирового масштаба. Военные песни звучат сегодня не в южном городе, а исполняются в Кремле, крымчане по-прежнему ощущают причастность к этому мероприятию, рассказала в интервью «Крымскому журналу» главный режиссёр фестиваля Полина Бертэн.