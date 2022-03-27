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Барабанов – 2-я звезда матча с «Анахаймом»: 2 передачи, 2 броска и «+2» за 16:02. У него 36 очков в 57 матчах

Александр Барабанов сделал 2 передачи в матче с «Анахаймом» и стал 2-й звездой. «Сан-Хосе» обыграл «Дакс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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