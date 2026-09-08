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«Панцирь-СМД-Е» успешно применяется для отражения массированных атак — Ростех

«Панцирь-СМД-Е» успешно применяется для отражения массированных атак — Ростех

Госкорпорация «Ростех» заявила, что стационарный зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» доказал свою эффективность при отражении массированных атак.

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