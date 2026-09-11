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Президент FIA пообещал сделать всё, чтобы удержать Алонсо в Формуле 1

Президент FIA пообещал сделать всё, чтобы удержать Алонсо в Формуле 1Aston MartinПрезидент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил, что постарается убедить Фернандо Алонсо продолжить выступать в Формуле 1 в сезоне-2027.

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