Президент FIA пообещал сделать всё, чтобы удержать Алонсо в Формуле 1

Президент FIA пообещал сделать всё, чтобы удержать Алонсо в Формуле 1Aston MartinПрезидент FIA Мохаммед Бен Сулайем заявил, что постарается убедить Фернандо Алонсо продолжить выступать в Формуле 1 в сезоне-2027.