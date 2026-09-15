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Царьград

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Следственный комитет проверит массовое отравление в Таганроге

Следственный комитет проверит массовое отравление в Таганроге

Следственный комитет начал проверку сообщений о массовом отравлении в Таганроге. 16 человек, включая ребёнка, госпитализированы после употребления еды из кафе «Васаби».

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