Следственный комитет проверит массовое отравление в Таганроге

Следственный комитет начал проверку сообщений о массовом отравлении в Таганроге. 16 человек, включая ребёнка, госпитализированы после употребления еды из кафе «Васаби».
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