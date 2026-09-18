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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жезуш о вызове Роналду: «Криш – такой же игрок, как и остальные. Есть результат – играет, нет – не играет. Да, у него другой статус, пять «Золотых мячей», но это не влияет на мои решения»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал вызов 41-летнего Криштиану Роналду в национальную команду.

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