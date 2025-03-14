Целому региону грозит наводнение: главное за сутки в Сибири

В Новосибирской области под угрозой затопления находится 12 районов, вьетнамцы построят в Сибири завод по производству лапши, бывший министр соцзащиты переезжает в Москву, сибиряков начали обманывать по новой схеме, жители Новосибирска часто сталкиваются с проблемами при записи к узкому медицинскому специалисту, а в экономику Красноярского края вложили триллион инвестиций.