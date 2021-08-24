TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Goldman Sachs повышает шансы на объявление о сокращении ФРС США в ноябре

Экономисты Goldman Sachs повысили вероятность того, что Федеральная резервная система США объявит о начале сокращения своих покупок облигаций в ноябре, прогнозируя, что центральный банк, скорее всего,Экономисты Goldman Sachs повысили вероятность того, что Федеральная резервная система США объявит о начале сокращения своих покупок облигаций в ноябре, прогнозируя, что центральный банк, скорее всего, решит сократить покупки на $15 млрд тогда и на последующих заседаниях.

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