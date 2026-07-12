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ИА Реалист

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Росатом построит в Бурунди малые модульные АЭС: Лавров анонсировал новые проекты в Африке

Росатом построит в Бурунди малые модульные АЭС: Лавров анонсировал новые проекты в Африке

БУЖУМБУРА (ИА Реалист). 10 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бурунди с рабочим визитом, в ходе которого провёл переговоры с президентом страны Эваристом Ндайишимийе и главой МИД Альбертом Бизиманой.

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