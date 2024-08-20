Предупреждать Варшаву о «красных линиях» давно пора не МИДу, а Минобороны РФ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Чем успешнее будет Россия добиваться успехов в зоне СВО, тем больше к панам ломанет бандеровцев, нациков, нариков и прочего отрепья, которые их там так будут кошмарить, Волынская резня им детской шуткой будет казаться... Выдавливать всю эту террористическую нечисть прибалтам, панам, европейцам и т.д. кого вскормили пусть и расхлебывают с ними. Будет вам такой "трудовой" ресурс, что все вместо взятые мигранты сказкой вам будут казаться.... С пополнением вас вашими воспитанниками..