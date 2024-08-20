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Политический вестник

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Предупреждать Варшаву о «красных линиях» давно пора не МИДу, а Минобороны РФ

Предупреждать Варшаву о «красных линиях» давно пора не МИДу, а Минобороны РФ

Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем успешнее будет Россия добиваться успехов в зоне СВО, тем больше к панам ломанет бандеровцев, нациков, нариков и прочего отрепья, которые их там так будут кошмарить, Волынская резня им детской шуткой будет казаться...  Выдавливать всю эту террористическую нечисть прибалтам, панам, европейцам и т.д. кого вскормили пусть и расхлебывают с ними. Будет вам такой &quot;трудовой&quot; ресурс, что все вместо взятые мигранты сказкой вам будут казаться.... С пополнением вас вашими воспитанниками..
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