Заместитель Председателя СК России Александр Клаус провел рабочее совещание по вопросу расследования преступлений прошлых лет на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа

09 февраля 2022 года заместителем Председателя СК России Александром Владимировичем Клаусом проведено очередное рабочее совещание, посвященное вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы.
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