Norbert Voskens/Keystone Press Agency/Globallookpress Сербский вице-премьер отреагировал на странное высказывание британского посла относительно освобождения Югославии.
Британский посол: Югославию освободили украинцы. Сербский вице-премьер британцу всё объяснил
Комментарии
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Yuriy Garutsa
Болгары сегодня это совсем не славяне. Это полутурки- полуцыгане. А за печеньки отдаться- кто бы предложил.
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20 час.
L
Lyudmila
А вы думаете что многие документы те читают, которые мы пытаемся рассекретить? А в Америке многие вообще ни читать, ни писать не умеют, да им это и не интересно, им главное брюхо набить.
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20 час.
Татьяна Коньшина
Вся Европа одурела с этой Украиной.Носятся с ней как с писаной торбой!Выросло поколение гендеров в Европе-историю не знают даже своей страны,где уж о России говорить.
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19 час.
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