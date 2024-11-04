Британский посол: Югославию освободили украинцы. Сербский вице-премьер британцу всё объяснил

Yuriy Garutsa Болгары сегодня это совсем не славяне. Это полутурки- полуцыгане. А за печеньки отдаться- кто бы предложил.

L Lyudmila А вы думаете что многие документы те читают, которые мы пытаемся рассекретить? А в Америке многие вообще ни читать, ни писать не умеют, да им это и не интересно, им главное брюхо набить.