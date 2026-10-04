В Конаеве загорелась кровля пятиэтажного жилого дома

Открытое пламя сбито, информация о пострадавших не поступала, передает inAlmaty.kz. По прибытии первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение кровли пятиэтажного жилого дома.
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