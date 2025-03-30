Пентагон назвал главную угрозу США, это не Россия

Сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление внутренней безопасности названы главными приоритетами США во внутреннем руководстве главы Пентагона Пита Хегсета, на которое ссылается The Washington Post (WP).
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