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Выпрыгнул из падающего крана и выжил. В Бийске строителя выписали из реанимации

Выпрыгнул из падающего крана и выжил. В Бийске строителя выписали из реанимации

Рабочий получил многочисленные травмы и сначала находился в тяжелом состоянии Машинист, пострадавший при падении башенного крана, теперь находится в травматологическом отделении — его перевели из реанимации.

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