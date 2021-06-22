Мой парень слишком много себе позволяет

5МИНУТКАРазвлеченияМой парень слишком много себе позволяет Четвертый месяц мучаюсь вопросом: «с тем ли я человеком встречаюсь?». Ему 28 лет, мне 23. Встречаемся 4 месяца.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьjolanta poplawskajaДеточка, ты в котором классе учишься? Ни за рано ли думать о совместном проживании с мужчиной? И, вообще, где твои родители?Евгений МоцарьМда!Судя по написанному.У вас девушка интеллект , мама не горюй!!:-((Галина ВойсковаяВ постель с ним тебе пока не хочется лечь, но ночуешь у него регулярно. И как это называется?Галина ВойсковаяИ позволяет он себе ровно столько, сколько ты разрешаешь.Lena HeidelЯ не поняла: он хранит верность или изменяет.Vera DobryaginaИ сколько ещё мы будем здесь читать эти утиные истории от беспросветных дур? Нагородят всякой чуши - ни ума, ни интеллекта, ни грамотности, чтобы вообще что-то куда-то писать, а они тут исповедуются, да ещё и выводы какие-то делают.Комментировать
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