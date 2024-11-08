Что представляет собой практика Крийя, позволяющая зарядиться энергией здесь и сейчас Алёна Юрьева Сегодня Крийя-йога привлекает все больше внимания как мощный метод для восполнения энергии, укрепления тела и ума, а также для самопознания.
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