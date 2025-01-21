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Захарова предложила Шольцу доказать на деле наличие свободы слова в Германии

Захарова предложила Шольцу доказать на деле наличие свободы слова в Германии

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует доказать на деле наличие свободы слова в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова немецкого политика о наличии свободы слова в его стране и Европе.

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