Захарова предложила Шольцу доказать на деле наличие свободы слова в Германии

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует доказать на деле наличие свободы слова в Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова немецкого политика о наличии свободы слова в его стране и Европе.