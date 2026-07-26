Путин сообщил об оснащении малых кораблей ВМФ России современным оружием

Российский флот пополняется судами малого тоннажа, обладающими мощным современным вооружением. Об этом в ходе общения с военными моряками рассказал президент России Владимир Путин, политика процитировало ТАСС.
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