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Путин сообщил об оснащении малых кораблей ВМФ России современным оружием

Путин сообщил об оснащении малых кораблей ВМФ России современным оружием

Российский флот пополняется судами малого тоннажа, обладающими мощным современным вооружением. Об этом в ходе общения с военными моряками рассказал президент России Владимир Путин, политика процитировало ТАСС.

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