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Мода и Шоу-бизнес

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Весенний концертный тур певицы Лолиты Милявской оказался под угрозой срыва

Весенний концертный тур певицы Лолиты Милявской оказался под угрозой срыва

У певицы Лолиты Милявской может сорваться весенний тур по городам России. Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, одна из площадок связалась с командой артистки и заявила о невозможности проведения концерта.

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