Весенний концертный тур певицы Лолиты Милявской оказался под угрозой срыва

У певицы Лолиты Милявской может сорваться весенний тур по городам России. Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, одна из площадок связалась с командой артистки и заявила о невозможности проведения концерта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии