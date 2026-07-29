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Некоторые виды пчёл могут исчезнуть в Европе из-за жары

Некоторые виды пчёл могут исчезнуть в Европе из-за жары

Некоторые виды пчёл, обитающие в Европе, могут не пережить глобальное потепление и аномальную жару. Об этом РИА Новости рассказал профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка.

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