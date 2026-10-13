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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куарежма о скандале с Роналду: «Этот вопрос можно было решить внутри команды, не нужно было выносить его на всеобщее обозрение. Но не мне давать советы»

Бывший полузащитник сборной Португалии  Рикарду Куарежма высказался о скандале с участием  Криштиану Роналду .

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