ANALYSE DU SOJA US/ANALYSIS OF US SOYBEANS SOYBEAN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CBOT:ZS1! ViclreTrade ENGLISH VERSION BELOW Éléments baissiers : LONG-TERME - En unité de temps hebdomadaire, baisse des volumes d'achat au cours de la tendance haussière initiée en juillet 2020 - Le cours a atteint une importante zone de résistance aux alentours de 1 530 cents par boisseau ($15,30/bu, avec 1 boisseau de soja environ égal à 27 kg ).