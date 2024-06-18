Кайри Ирвинг поздравил «Селтикс» с победой под занавес 5-го матча

Звездный защитник «Мэверикс» на последних минутах пятого матча финальной серии с «Селтикс» (88:106, 1-4) подбежал к нескольких игрокам соперника, а затем направился в сторону скамейки «зеленых», где также отдал должное представителям тренерского штаба.