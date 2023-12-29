Все опытные огородники знают правила севооборота и то, какие культуры можно высаживать рядом на грядках

﻿﻿Все опытные садоводы знают правила севооборота и какие культуры можно сажать рядом на грядках. Но нужно ли думать о хорошем соседстве при выращивании рассады? Могут ли комнатные растения влиять на рост и как избежать негативных последствий? В целом, если ваши горшечные растения здоровы и требуют тех же условий, что и рассада, проблем возникнуть не должно.