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Американский историк Снайдер призвал довести Россию до поражения

Американский историк Снайдер призвал довести Россию до поражения

Историк из США Тимоти Снайдер заявил, что западным странам необходимо добиться поражения Российской Федерации в рамках конфронтации на Украине, вместе с тем такое развитие событий должно стать задачей Соединенных Штатов и государств Евросоюза.

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