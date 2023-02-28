Американский историк Снайдер призвал довести Россию до поражения

Историк из США Тимоти Снайдер заявил, что западным странам необходимо добиться поражения Российской Федерации в рамках конфронтации на Украине, вместе с тем такое развитие событий должно стать задачей Соединенных Штатов и государств Евросоюза.
Историк из США Тимоти Снайдер заявил, что западным странам необходимо добиться поражения Российской Федерации в рамках конфронтации на Украине, вместе с тем такое развитие событий должно стать задачей Соединенных Штатов и государств Евросоюза.
Свежие комментарии