Достигли триллиона. Bloomberg посчитал потери ЕС от роста цен на энергию

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В агентстве Bloomberg подсчитали, что антироссийские санкции уже обошлись странам ЕС в 1 трлн долл. Такой ущерб складывается главным образом из-за резкого роста закупочных цен на газ и нефть, спровоцированного резкой конфронтацией с Россией.