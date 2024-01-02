Госдолг США достиг 34 триллионов долларов

Так юэсы этот госдолг никому ведь отдавать или платить не намерены. Спишут с началом военных действий и всё. Когда припрёт и терять будет, в принципе, уже нечего.

Геннадий Бережнов

И что кто сильно опечален? КНР сидит с этими фантиками на сумму более 1 трилл. долларов, Япония и другие любители зелёных. Ну ранее США хоть платили за вложения более менее, а сегодня то совсем нет былого.