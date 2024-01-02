Государственный долг Соединенных Штатов превысил 34 триллиона долларов. По состоянию на 00:30 по московскому времени 3 января он составляет 34,001 триллиона.
Госдолг США достиг 34 триллионов долларов
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Так юэсы этот госдолг никому ведь отдавать или платить не намерены. Спишут с началом военных действий и всё. Когда припрёт и терять будет, в принципе, уже нечего.
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3 час.
Геннадий Бережнов
И что кто сильно опечален? КНР сидит с этими фантиками на сумму более 1 трилл. долларов, Япония и другие любители зелёных. Ну ранее США хоть платили за вложения более менее, а сегодня то совсем нет былого.
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2 час.
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