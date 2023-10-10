Момент наезда лазурного автобуса на автомобили в Выборгском районе попал на видео

Результатом не самого удачного маневра водителя автобуса стали три повреждённые машины. Момент столкновения трёх автомобилей в Выборгском районе на пересечении улицы Руднева и Актёрского проезда попал на камеры очевидцев.
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