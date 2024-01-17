Крупные российские компании массово покидают Кипр после начала расследования ФБРБолее 10 российских компаний «с огромным объемом работы в своем секторе» решили уйти из юрисдикции Кипра, пишет местное издание Phileleftheros.
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