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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саудовцы не прочь купить «Атлетико». Акционеры не хотят продавать клуб (El Independiente)

Саудовцы намерены воспользоваться тем, что авиакомпания Riyadh Airlines – титульный спонсор клуба, при этом держателем контрольного пакета акций «Атлетико» последние 20 лет является его гендиректор Хиль Марин, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Independiente.

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