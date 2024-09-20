Саудовцы не прочь купить «Атлетико». Акционеры не хотят продавать клуб (El Independiente)

Саудовцы намерены воспользоваться тем, что авиакомпания Riyadh Airlines – титульный спонсор клуба, при этом держателем контрольного пакета акций «Атлетико» последние 20 лет является его гендиректор Хиль Марин, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Independiente.
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