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Касаткина о том, как контролирует эмоции: «Я их не контролирую. Вы не представляете, что у меня внутри творится»

Касаткина о том, как контролирует эмоции: «Я их не контролирую. Вы не представляете, что у меня внутри творится»

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина рассказала, как контролирует эмоции и почему по ходу матчей всегда выглядит спокойной.

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