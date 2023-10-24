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Spiegel: главу представительства России в ЕС Логвинова подозревают в шпионаже

Spiegel: главу представительства России в ЕС Логвинова подозревают в шпионаже

По информации, опубликованной немецким изданием Der Spiegel со ссылкой на свои источники, Служба госбезопасности Бельгии подозревает исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова в связях с российской внешней разведкой.

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