От рядовых до генералов: ровно 80 лет назад в Москве прошел «Марш побежденных»

Ровно 80 лет назад в Москве состоялся так называемый «Большой вальс» — парад пленных немцев. 17 июля 1944 года по улицам столицы провели почти 60 тысяч фашистских захватчиков во главе с группой генералов Вермахта.
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