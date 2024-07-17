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От рядовых до генералов: ровно 80 лет назад в Москве прошел «Марш побежденных»

От рядовых до генералов: ровно 80 лет назад в Москве прошел «Марш побежденных»

Ровно 80 лет назад в Москве состоялся так называемый «Большой вальс» — парад пленных немцев. 17 июля 1944 года по улицам столицы провели почти 60 тысяч фашистских захватчиков во главе с группой генералов Вермахта.

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