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Взрыв в Краснодаре повредил офисное здание и жилой дом — мэр города

Взрыв в Краснодаре повредил офисное здание и жилой дом — мэр города

В результате ночного взрыва в Краснодаре было повреждено офисное здание и жилой дом, заявил мэр города Евгений Наумов 26 мая в своем Telegram-канале.

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