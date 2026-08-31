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Крымская газета

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Жители дачного массива «Живописное» инициировали включение в границы Симферополя

Жители дачного массива «Живописное» инициировали включение в границы Симферополя

Дачный массив «Живописное» под Симферополем станет частью города. Речь идёт о 36 садоводческих и дачных товариществах, жители которых выступили с инициативой включить территорию массива «Живописное» в границы населённого пункта.

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