Жители дачного массива «Живописное» инициировали включение в границы Симферополя

Дачный массив «Живописное» под Симферополем станет частью города. Речь идёт о 36 садоводческих и дачных товариществах, жители которых выступили с инициативой включить территорию массива «Живописное» в границы населённого пункта.
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