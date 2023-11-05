Рассказываем, как меняются наши ощущения с возрастом, что на этот счет говорят исследования и сами женщины.

﻿﻿Более половины женщин старше 50 лет говорят, что с возрастом секс становится лучше. Участники недавнего масштабного исследования пришли к выводу, что 53 года — лучший возраст для секса, хотя они предупреждают, что «идеала не существует» и рекомендуют ценить мелочи, любить себя и всегда действовать «интуитивно».