Чем интересен «Наш городок» в Молодежном театре на Фонтанке

В следующий раз спектакль покажут 17 мая В Молодежном театре на Фонтанке – глубокая и трагичная история о быстротечности жизни и оттого ее хрупкости и ценности, о любви и смерти, о непреложных законах существования.
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