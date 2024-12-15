Кристиан Хорнер назвал лучший титул Макса Ферстаппена

Кристиан Хорнер назвал лучший титул Макса ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что чемпионский титул Макса Ферстаппена по итогам минувшего сезона – лучший в карьере нидерландца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии