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Незаконные экскурсии по крышам Петербурга за полтора года принесли больше 20 млн рублей

Незаконные экскурсии по крышам Петербурга за полтора года принесли больше 20 млн рублей

Правоохранители Санкт-Петербурга сумели завершить расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Хабаровского края, который является организатором нелегальных коммерческих экскурсий по крышам города.

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