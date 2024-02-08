Незаконные экскурсии по крышам Петербурга за полтора года принесли больше 20 млн рублей

Правоохранители Санкт-Петербурга сумели завершить расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Хабаровского края, который является организатором нелегальных коммерческих экскурсий по крышам города.
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