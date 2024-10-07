Убивает почки: врач Гаглошвили рассказал об опасности разрыва сосудов и его причине

Кардиолог Тамаз Гаглошвили: к разрыву сосудов может вести неконтролируемое высокое давление. Врач Гаглошвили призвал взрослых россиян тщательнее контролировать показатели артериального давления, и не допускать, чтобы «нормой жизни» становилось давление уровня 150 на 90.