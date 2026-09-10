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Царьград

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ФСБ арестовала мужчину за оправдание атаки на Крымский мост

ФСБ арестовала мужчину за оправдание атаки на Крымский мост

В Калужской области возбуждено дело против мужчины за оправдание атак на Крымский мост. Сотрудники УФСБ арестовали его на два месяца за публикации в соцсетях, соответствующие ст.

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