ФСБ арестовала мужчину за оправдание атаки на Крымский мост

В Калужской области возбуждено дело против мужчины за оправдание атак на Крымский мост. Сотрудники УФСБ арестовали его на два месяца за публикации в соцсетях, соответствующие ст.
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