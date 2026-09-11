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Ивановские новости

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В Иванове после гибели ребёнка закрылся парк «Мисти»

В Иванове после гибели ребёнка закрылся парк «Мисти»

На официальном сайте «Мисти», расположенного в ТРК «Ясень», теперь объявлено о закрытии парка. Напомним, трагедия произошла вчера, 10 сентября, когда шестилетний ребёнок упал с аттракциона и получил смертельные травмы.

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