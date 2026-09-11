В Иванове после гибели ребёнка закрылся парк «Мисти»

На официальном сайте «Мисти», расположенного в ТРК «Ясень», теперь объявлено о закрытии парка. Напомним, трагедия произошла вчера, 10 сентября, когда шестилетний ребёнок упал с аттракциона и получил смертельные травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым