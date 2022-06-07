Халактырский пляж на Камчатке вошел в ТОП-100 мировых пляжей

Халактырский пляж на Камчатке вошел в ТОП-100 мировых пляжей

Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана в черте Петропавловска-Камчатского, вошел в число лучших пляжей мира по версии beachatlas.

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