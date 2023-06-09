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Omoda S5. Седаны еще поборются

Omoda S5. Седаны еще поборются

Любой новый бюджетный седан на захваченном кроссоверами рынке — что глоток свежего воздуха. Но захочется ли сделать второй? Презентация Omoda S5 — отличный повод порассуждать, что именно вы выигрываете, доплачивая за кроссовер вместо седана.

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