Токио считает неуместным заявления США о связи атомных бомбардировок с окончанием войны

Министр иностранных дел страны Ёко Камикава отметила, что применение ОМУ несовместимым с духом гуманизма, который является идеологической основой международного права Заявления представителей американских властей о том, что осуществленные США атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки положили конец Второй мировой войне, неуместны.