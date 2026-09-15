Театр Моссовета представил новую постановку «Ревизора»

12 сентября 2026 года в Театре Моссовета прошла премьера спектакля «Ревизор» (16+) — новой постановки художественного руководителя театра Евгения Марчелли.
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