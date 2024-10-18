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Власти Краснодара обещают помочь жителям горевшей многоэтажки на улице Пустовойта

Власти Краснодара обещают помочь жителям горевшей многоэтажки на улице Пустовойта

Власти Краснодара обещают помочь жителям горевшей многоэтажки на улице ПустовойтаВосстановить пострадавшую при пожаре крышу многоэтажки на улице Академика Пустовойта обещает помочь администрация Краснодара.

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