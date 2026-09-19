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СахПресс

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Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении детей в лагере на Сахалине

Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении детей в лагере на Сахалине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после отравления несовершеннолетних в детском лагере на Сахалине.

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